Погода в Краснодаре на 13 июня 2021 года: на Кубань надвигается жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После аномально холодного начала лета на Кубань надвигается настоящая жара. Уже в ближайшее время столбики термометров в Краснодаре рванут верх.

По прогнозам синоптиков, лето в краевом центре начнется позже обычного. Только на температуре воздуха это никак не скажется. В мегаполисе установится настоящее пекло.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 13 июня 2021 года.

- Будет солнечно, днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – На пике порывы ветра составят 9 м/с.