Погода в Сочи на 13 июня 2021 года: так холодно на курорте не бывает даже зимой
Фото: Константин БРЕДНИКОВ
Это лето жители и гости Сочи запомнят надолго. Им пришлось отложить футболки и шорты на антресоли и запастись теплой одеждой.
Так холодно на курорте летом не было уже давно. Средняя температура воздуха в Сочи сейчас составляет всего 22-23 градуса. По данным сервисов погоды, даже зимой воздух в городе прогревается сильнее.
«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Сочи на 13 июня 2021 года.
- Максимальная температура воздуха днем составит всего 23 градуса. Зато будет солнце, – рассказали «КП» – Кубань» синоптики.
Также на курорте будет штиль. Максимальные порывы ветра в городе составят всего 2-2,5 м/с.