Погода в Сочи на 13 июня 2021 года: так холодно на курорте не бывает даже зимой Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Это лето жители и гости Сочи запомнят надолго. Им пришлось отложить футболки и шорты на антресоли и запастись теплой одеждой.

Так холодно на курорте летом не было уже давно. Средняя температура воздуха в Сочи сейчас составляет всего 22-23 градуса. По данным сервисов погоды, даже зимой воздух в городе прогревается сильнее.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Сочи на 13 июня 2021 года.

- Максимальная температура воздуха днем составит всего 23 градуса. Зато будет солнце, – рассказали «КП» – Кубань» синоптики.

Также на курорте будет штиль. Максимальные порывы ветра в городе составят всего 2-2,5 м/с.