Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 июня 2021 8:49

Температура воды в Черном море 13 июня 2021: холоднее всего в Сочи

Температура воды в Черном море 13 июня 2021 позволяет разве что сделать пару фотографий на фоне
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Температура воды в Черном море 13 июня 2021: холоднее всего в Сочи

Температура воды в Черном море 13 июня 2021: холоднее всего в Сочи

Фото: Виталий КАРНАУХ

Температура воды в Черном море 13 июня 2021 еще далека от оптимальной. Начало лета на побережье выдалось холодным.

Температура воздуха на курортах Кубани отличалась от прошлогодней в среднем на 7-10 градусов. В ближайшее время ситуация выправится.

Столбики термометров на побережье Черного моря уже рванули вверх. Но говорить о стабилизации ситуация еще равно.

«КП» – Кубань» выяснила, какая температура воды в Черном море 13 июня 2021

Самая высокая температура морской глади будет в Новороссийске и Геленджике. Здесь вода прогреется до плюс 21.

Самое низкое значение зафиксировано в Сочи. Здесь максимальная температура воды не превысит 17 градусов.

Это худший показатель на курорте за несколько лет. Купальный сезон здесь откладывается как минимум до начала июля.

В Анапе и Туапсе морская гладь прогреется до плюс 19 градусов. Здесь также зафиксировано небольшое отклонение от нормы.