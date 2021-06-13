Температура воды в Черном море 13 июня 2021: холоднее всего в Сочи Фото: Виталий КАРНАУХ

Температура воды в Черном море 13 июня 2021 еще далека от оптимальной. Начало лета на побережье выдалось холодным.

Температура воздуха на курортах Кубани отличалась от прошлогодней в среднем на 7-10 градусов. В ближайшее время ситуация выправится.

Столбики термометров на побережье Черного моря уже рванули вверх. Но говорить о стабилизации ситуация еще равно.

«КП» – Кубань» выяснила, какая температура воды в Черном море 13 июня 2021

Самая высокая температура морской глади будет в Новороссийске и Геленджике. Здесь вода прогреется до плюс 21.

Самое низкое значение зафиксировано в Сочи. Здесь максимальная температура воды не превысит 17 градусов.

Это худший показатель на курорте за несколько лет. Купальный сезон здесь откладывается как минимум до начала июля.

В Анапе и Туапсе морская гладь прогреется до плюс 19 градусов. Здесь также зафиксировано небольшое отклонение от нормы.