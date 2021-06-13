Купальный сезон в Краснодарском крае 2021 начнется во второй половине июня Фото: Анастасия БОНДАРЕВА

Купальный сезон в Краснодарском крае 2021 начнется во второй половине июня. Из-за аномальных холодов, которые обрушились на побережье Черного моря в начале июня, он стартует на две недели позже обычного.

- На курортах Черного моря купальный сезон откроется не раньше второй половины июня, – рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд.

Купальный сезон в Краснодарском крае 2021 начнется позже обычного из-за низкой температуры воды в Черном море. Средняя температура морской глади пока составляет всего 18 градусов.

Отметим, что купальный сезон в Краснодарском крае 2021 затягивается в Сочи. Здесь максимальная температура воды пока не превышает 17 градусов. Это самое низкие значение для курорта за несколько лет.

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