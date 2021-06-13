Водитель «Мерседеса» укусил инспектора ДПС за просьбу предоставить документы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Водитель «Мерседеса» укусил инспектора ДПС за просьбу предоставить документы. Ужасный инцидент произошел на улице Красной в Краснодаре.

Сотрудник ДТП остановил машину нарушителя в центре краевой столицы. Прямо на глаза инспектора водитель немецкой иномарки не пропустил пешеходов. Инспектор заметил нарушение и собирался составлять протокол.

Только предоставить документы водитель легковушки отказался. Покидать машину он тоже не хотел. Свой ответ мужчина сопроводил отборной бранью.

- В результате водитель «Мерседеса» укусил сотрудника ДТП, который обратился за помощью в травмпункт, – сказал «КП» – Кубань» источник в правоохранительных органах.

Укус был такой силы, что у сотрудника ДПС осталась огромная рана на кисти левой руки. Сейчас жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает. Он уже продолжает службу.

На водителя иномарки, 43-летнего местного жителя, составлено постановление за то, что он не пропустил пешеходов. Также в отношении мужчина проводится проверка по факту укуса представителя власти.