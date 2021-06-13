Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края

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Стали известны самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. Эти данные обновляются каждый день уже более года.

За предыдущие сутки на Кубани было выявлено 104 новых случая заражения страшной инфекцией – это один из самых высоких показателей в регионе за несколько месяцев.

Вновь возглавил рейтинг Краснодар. В краевом центре за последние 24 часа было сдано 20 положительных тестов на коронавирус. На втором месте в антирейтинге обосновался Сочи. Здесь выявили еще 12 новых заболевших. Замкнула тройку Анапа. За сутки на курорте обнаружили 11 заразившихся.

В Армавире, Динском и Курганинском районах стало известно о пяти новых пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19. По 4 заразившихся было выявлено в Белореченском, Калининском, Красноармейском, Славянском и Тимашевском районах.

Напомним, что основной способ избежать инфицирования – вакцинация. Она стартовала на Кубани еще в прошлом году. За полгода прививку от COVID-19 сделали свыше 700 тысяч жителей Кубани.