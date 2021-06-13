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Общество13 июня 2021 14:16

На Кубани благоустроили общественные территории площадью 6 тысяч кв.м.

Реконструкция прошла в Гулькевичском районе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани благоустроили общественные территории площадью 6 тысяч кв.м. Реконструкция прошла в Гулькевичском районе.

На улице Кирова в поселке Комсомольском появилась прогулочная зона. Там уложили тротуарную плитку, обустроили дорожки и установили новые скамейки. Также на улице появилась асфальтовая дорога.

Сейчас в Гулькевичи продолжается реконструкция сквера между улицами Братской и Ленинградской. В ближайшее время парковая зона получит новые места для отдыха, детскую площадку и декоративные фонтаны. Также здесь обновят тротуарную плитку и озеленят всю территорию.

За год по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Краснодарском крае будут модернизированы 232 территории. Сразу 80% объектов относятся с сельским поселениям.