Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани благоустроили общественные территории площадью 6 тысяч кв.м. Реконструкция прошла в Гулькевичском районе.

На улице Кирова в поселке Комсомольском появилась прогулочная зона. Там уложили тротуарную плитку, обустроили дорожки и установили новые скамейки. Также на улице появилась асфальтовая дорога.

Сейчас в Гулькевичи продолжается реконструкция сквера между улицами Братской и Ленинградской. В ближайшее время парковая зона получит новые места для отдыха, детскую площадку и декоративные фонтаны. Также здесь обновят тротуарную плитку и озеленят всю территорию.

За год по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Краснодарском крае будут модернизированы 232 территории. Сразу 80% объектов относятся с сельским поселениям.