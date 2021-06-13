В Краснодарском крае девушка поссорилась с соседом и разбила его машину и телефон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Крыловского района долго не могла найти общий язык с соседом. Во время последней ссоры у девушки сдали нервы. Она схватила лопату и устроила дебош.

23-летняя местная жительница разбивала все, что попадалось ей под руку.

- Мы видели, как она лупила машину соседа, – рассказывали сотрудникам полиции очевидцы.

Помимо отечественной легковушки от рук дебоширки пострадал телефон мужчина. Его она также разбила.

- Сейчас в отношении девушку возбуждено уголовное дело об умышленной порче чужого имущества, – сказал «КП» – Кубань» источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, девушке грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.