Тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии на сетях Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии на сетях. Без электроэнергии остались улицы Семеновская, Борисовская, Архангельская, Гуденко, Народная, Макаренко и Звездная в Прикубанском округе.

Сообщение об аварии на линии поступило на пульт диспетчера Единой диспетчерской службы в 14:45. По предварительной информации, причиной сбоя в работе стало повреждение на воздушной линии. Из-за него были выведены из строя 20 трансформаторных подстанций.

Сейчас на месте работают специалисты «НЭСК-Электросети». Они планируют вернуть свет в дома местных жителей к 20:00.

Также остались без света жилые дома на улицах Восточно-Кругликовской, Аверкиева, 40 лет Победы, Героев-Разведчиков. Там отключились сразу 11 подстанций.

На место аварии сразу же выехали специалисты «Югстрой-электросети». Они планируют возобновить подачу электроэнергии к 21:00.