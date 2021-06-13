На Кубани подросток утонул в карьере Фото: Влад КОМЯКОВ

В Первомайском сельском поселении, что в Белореченском районе, подросток утонул в карьере. Трагедия случилась в пятницу, 11 июня.

14-летний парень решил окунуться в карьере с водой. По словам очевидцев, он неудачно нырнул. Из-а воды его вытащили свидетели трагедии. Они сразу же вызвали на место бригаду Скорой помощи.

Врачи несколько часов боролись за жизнь юноши, но не смогли спасти его.

- Сейчас в нашем районе нет специализированных мест для купания. Категорически запрещено купаться в карьерах, а также горных реках, – написал после трагедии Александр Шаповалов, глава Белореченского района Александр Шаповалов.

Также он обратился к взрослому населению и подчеркнул, что во время летних каникул детям нужно особое внимание.