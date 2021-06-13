Россиянину угрожает новым кредитом владелец отеля в Геленджике Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето – пора отпусков. Из-за закрытия авиасообщения с Турцией курорты Кубани ломятся от наплыва туристов уже второй месяц. Найти свободные номера на побережье Черного моря практически нереально. Но сделать это все же можно.

Такой целью озадачился житель Краснодарского края. Уже по традиции он начал искать семейный отель в Геленджике. Так мужчина делает не первый год.

Поэтому он как обычно зашел на сервис объявлений, вбил в поиске желаемый город и наткнулся на заветное жилье. Оно полностью подходило под требования. Это был большой семейный отель.

Мужчина сразу же списался с владельцем помещения. На другом конце провода ответил мужчина. Он уточнил даты заезда и обрадовал гостя, что подходящие номера как раз освободятся.

Хозяин сразу предложил оформить договор аренды. Этот факт только вызвал дополнительное доверие у будущего постояльца. Затем хозяин попросил мужчину выслать фотографию паспорта с пропиской. Это требовалось для оформления договора.

Ответным письмом мужчина прислал выписку из ЕГРП. Также он приложил паспорт на имя владельца дома.

- Затем мужчина проверил документы в интернете и предположил, что выписка можно быть поддельной, – говорит «КП» – Кубань» источник в правоохранительных органах.

На этом мужчине прекратил диалог. Он понял, что объявление было размещено мошенников.

Только «хозяин» дома не унимался. Он названивал гостю и требовал две тысячи рублей. Иначе мужчина обещал взять микрозаймы по паспорту постояльца.

Сейчас правоохранители проводят проверку по данному делу.