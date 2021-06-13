Спасатели нашли заблудившихся под Горячим ключом грибников

Фото: instagram.com/gorkluch_official

Спасатели обнаружили заблудившихся под Горячим ключом грибников из Краснодара. Они несколько часов плутали по лесу в районе Заречья.

Случилось это накануне, 12 июня. Туристы самостоятельно связались со спасателями и рассказывали, что они потеряли дорогу. Спустя четыре часа поисковая группа вывела грибников из леса в районе Золотой горы.

Отмечается, что спасательная операция прошла бы значительная быстрее, если бы на гаджетах туристов была установлена программа определения местоположения.