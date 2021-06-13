На Кубани бывший зек изнасиловал школьницу за гаражами Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На Кубани бывший зек изнасиловал школьницу за гаражами. Ужасный инцидент случился средь бела дня в Кропоткине.

Утром 14-летняя девочка вышла из дома и пошла по делам в центр города. Только дойти до места назначения она не успела.

В районе гаражного массива дорогу ей перегородил ранее судимый за грабежи и кражи житель Кропоткина. Он хотел познакомиться с девушкой. Но услышал отказ. Принять его мужчина не смог и пошел в атаку.

- Он угрожал ей насильственными действиями, – сказал «КП» – Кубань» источник в правоохранительных органах.

Затем мужчина уволок школьницу за гараж и изнасиловал. В слезах девочка рассказал о случившемся матери, которая сразу обратились в полицию.

Сейчас местного жителя задержали. Правоохранители начали проверку по данному факту.