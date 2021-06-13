На Кубани бесплатно газифицируют свыше 100 тысяч участков

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Прошлой осенью губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился с этой инициативой к Министру энергетики России Александру Новаку.

– Это решение выведет на новый уровень темпы развития жизни на селе. Не все жители отдаленных хуторов и станиц могли позволить себе провести газ в дома, – сказал глава региона.

Отмечается, что благодаря этой инициативе газ появится в домах более чем 243 тысяч человек. Таким образом, Кубань останется одним из ведущих регионов России по газификации населения.

Основным источником финансирования данной инициативы будет так называемая инвестиционная надбавка газораспределительной организации. Она может быть направлена на финансирование «последней мили» – возведение трубы от межпоселкового газопровода до границы участка.

За год на Кубани будет газифицировано около 27 населенных пунктов. За это время в регионе появится порядка 100 км распределительных газопроводов.