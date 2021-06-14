Что произошло за ночь 14 июня: бывший зек изнасиловал школьницу за гаражами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

«КП» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 14 июня в Краснодарском крае.

На Кубани бывший зек изнасиловал школьницу за гаражами. Ужасный инцидент случился средь бела дня в Кропоткине. Сейчас местного жителя уже задержали. Правоохранители ведут разбирательства.

На Кубани подросток утонул в карьере. По словам очевидцев, он неудачно нырнул. Из воды его вытащили свидетели трагедии. Они сразу же вызвали на место бригаду скорой. Врачи несколько часов боролись за жизнь юноши, но не смогли спасти его.

Спасатели нашли заблудившихся под Горячим Ключом грибников.

Ранее также сообщалось, что названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края.