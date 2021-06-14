Погода в Краснодаре на 14 июня 2021 года: на город обрушится изнуряющая жара

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рассказываем, какой будет погода в Краснодаре на 14 июня 2021 года. По данным метеорологов, оказывать влияние будет теплый сектор малоактивного циклона с центром над Крымским полуостровом. Он, как говорят специалисты, сохранит атмосферу над регионом неустойчивой. Из-за этого на Кубани прошумят грозовые дожди, но над Краснодаром туч не будет.

Погода в кубанской столице ожидается солнечной. Благодаря этому воздух днем прогреется до +29 градусов, а местами отметки перевалят за 30°. Температурный фон, по данным синоптиков, на 1-2° превысит климатическую норму. Уже завтра, 15-го числа, на город обрушатся дожди. В преддверии непогоды в Краснодаре будет невыносимая духота.

Кстати, атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.