Погода в Сочи на 14 июня 2021 года: на курорте затишью перед бурей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«КП-Кубань» узнала, какой будет погода в Сочи на 14 июня 2021 года.

По прогнозам метеорологов, на курорте осадков не ожидается. Впервые за долгое время в городе настанет настоящее лето. Температура воздуха днем будет выше 26 градусов, а ветер слабым - идеальная погода для того, чтобы загорать и плавать в море. Правда, вода все еще бодрящая - +18,5 градуса.

Но синоптики не спешат радовать хорошими новостями. На Сочи надвигается непогода - уже 15-го числа на курорт обрушатся дожди и грозы. Так что нынешняя погода - затишье перед бурей.