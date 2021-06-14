Температура воды в Черном море 14 июня 2021: холоднее всего в Сочи и Адлере

Температура воды в Черном море 14 июня 2021: холоднее всего в Сочи

Летний сезон на побережье Краснодарского края в самом разгаре. Дневные отметки радуют жителей и гостей курортов. Но, увы, температура моря пока далека от комфортных значений. «Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какая температура воды в Черном море 14 июня 2021.

В Туапсе вода прогрелась до 19,2 градуса. Водные термометры в Анапе показывают 19,4 градуса, в Новороссийске гораздо теплее - 20,2 градуса. Чуть прохладнее вода в Геленджике - 20 градусов.

Самые низкие значения фиксируют в Адлере и Сочи - там температура моря 18,5 градуса.

А вот на Азовском побережье плавать можно и с удовольствием. В Приморско-Ахтарске вода прогрелась до 22,4 градуса. Такие же отметки фиксируют в Ейске.