На трассе в Краснодарском крае машина сгорела дотла после ДТП

Фото: кадр из видео.

Утром в понедельник, 14 июня, на трассе Краснодарского края случилось крупное ДТП. Как удалось узнать «КП» - Кубань», между станицей Ладожской и поселком Двубратским столкнулись легковушка и микроавтобус.

После сильного удара машина вспыхнула. Пламя в считанные минуты охватило весь транспорт. По словам очевидцев, выбраться из загоревшегося автомобиля люди не успели. Очевидцы ДТП вызвали на место аварии спецслужбы.

Автомобиль сгорел дотла. Легковушка не подлежит восстановлению.

Точное количество пострадавших устанавливается. Выясняются обстоятельства аварии.