Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Появилось видео с места массовой аварии в Краснодарском крае 14 июня 2021. Запись опубликовали сотрудники ГУ МВД по региону. На кадрах, снятых на месте ДТП, видно, как сильно пострадали автомобили. Одна из машин Nissan после столкновения вспыхнула и сгорела дотла. Кроме того, удар был такой сильный, что авто превратилось в груду металла. Спастись водителю не удалось.

Напомним, в аварии также пострадали водитель Volkswagen и четыре его пассажира. В салоне ехали не только взрослые, но и двое детей. Их возраст - три года и 13 лет. О состоянии предполагаемого виновника аварии ничего не сообщается.

- По факту аварии проводится проверка, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Устанавливаются все обстоятельства случившегося.