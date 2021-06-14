Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Появились фото с места массовой аварии в Краснодарском крае 14 июня 2021.

Напомним, ранним утром 14 июня под Усть-Лабинском Lada Priora из-за превышения скорости влетела в попутный Nissan. Иномарку от удара выбросило на встречку, где он столкнулся с Volkswagen.

Фото с места аварии. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На фотографиях, сделанных на месте аварии, видно, что от Nissan буквально ничего не осталось. Машина превратилась в груду металла и уже не подлежит восстановлению.

Фото с места аварии. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Серьезно повреждены и другие автомобили.

В результате ДТП водитель Volkswagen и четыре его пассажира получили травмы. По некоторым данным, парень, устроивший аварию, отделался легкими травмами.