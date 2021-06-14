Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 14 июня увеличилось на 105. Таких высоких показателей не было с конца апреля 2021 года. Как говорят в оперативном штабе региона, инфекция подтвердилась у 45 мужчин и 60 женщин в возрасте до 89 лет. Среди новых инфицированных - 15 детей.

С начала пандемии на Кубани коронавирус обнаружили у 49806 граждан, включая 3132 детей, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

При этом за последние сутки выписаны 50 человек, всего с начала пандемии вылечились от ковида 44497 кубанцев.

Жертвами ковида стали 3186 человек.

- 48 заболевших находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО, - говорят в кубанском минздраве.

В стационарах лечатся 1018 человек с COVID -19. А на дому проходят терапию 1105 жителей Кубани.