Такого не было никогда: Озвучены самые зараженные районы Краснодарского края за сутки

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Озвучены самые зараженные районы Краснодарского края за сутки. По данным на 14 июня, за минувшие 24 часа заболели еще 105 человек. Причем из них 15 - это дети.

В лидерах антикоронавирусного рейтинга - Краснодар, где заболели 20 человек. А вот на второй строчке оказался не Сочи и даже не Анапе, а Туапсинский районе, где за раз заболели 14 человек. Замыкает тройку Тихорецкий район, где положительный тест на COVID-19 получили 9 человек.

По восемь случаев отмечено в Геленджике и Армавире, семь – в Анапе.

- Шесть пациентов прибавилось в Сочи, по четыре – в Новороссийске и Белореченском районе, - утверждают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона. - По три жителя заболели в Динском и Курганинском районах, по два – в Апшеронском, Успенском, Новокубанском и Павловском районах.

Кроме того, как сообщается, на территории Выселковского, Кавказского, Калининского, Кущевского, Ленинградского, Отрадненского, Славянского, Темрюкского, Крымского, Мостовского и Белоглинского районов по одному зараженному.