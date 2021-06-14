Фото: администрации края.

В Северском районе отремонтировали два участка трасс. Как стало известно, обновили шесть километров дороги перед станицей Смоленской, а также еще шесть - на подъезде к станице Калужской и в самом населенном пункте.

- На двух участках убрали просадки и колейность, сделали ямочный ремонт, уложили асфальтобетон, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Сейчас рабочие обновляют еще одну дорогу. Речь идет об отрезке за станицей Калужской. Здесь планируют заасфальтировать гравийную дорогу.

- В последующем рабочие обновят дорожное полотно в Горячем ключе, - сообщили «КП» - Кубань» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. - Это позволит связать две федеральные трассы – М4 «Дон» и А-146 Краснодар-Верхнебаканский.