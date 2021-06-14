Фото: vk.com/poiskdetei23

На Кубани разыскивают двух пропавших братьев. Как удалось узнать «КП» - Кубань», 13 июня двое мальчиков потерялись в районе реки Пшеха по улице Профсоюзной в Апшеронске. Позже выяснилось, что это братья 9-летний Артем и 12-летний Максим Кошлаковы.

Обстоятельства пропажи не сообщаются. По предварительным данным, ребята пошли купаться на местную речку, однако на берег не вернулись.

Сейчас поисками мальчиков занимаются правоохранители, спасатели, а также добровольцы.

- Максим был в желтой футболке и спортивных брюках, а Артем зеленой майке и спортивных брюках, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в поисковом отряде "Поиск Пропавших Детей". - У мальчиков русые волосы, оба - худощавого телосложения.

Если вам что-то известно о местонахождении мальчиков, просьба сообщить по телефонам: 8-915-857-85-44, 8-903-64-388-77.