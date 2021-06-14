Туриста с переломом ноги эвакуировали на вертолете МЧС с горы и доставили в Сочи

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее

Помощь спасателей потребовалась мужчине, который приехал в Адыгею, чтобы покорить горы. В поход, который стал неудачным, турист отправился 13 июня. Он решил забраться на Большой Тхач. Именно отсюда и поступило тревожное сообщение с просьбой о помощи.

Один из членов туристической группы в районе горы Большой Тхач сломал ногу. Идти дальше сам он не может, требуется его эвакуация.

- На место вылетел вертолет Ка-32, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Адыгее. - Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, зафиксировав ногу, и подняли мужчину на борт.

Как стало известно, туриста доставили в Сочи. Мужчину госпитализировали, там у него диагностировали перелом голени. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей.