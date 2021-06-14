11-летнего мальчика, пропавшего при загадочных обстоятельствах, ищут четвертый день

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

В Краснодарском крае четвертый день идут поиски загадочно пропавшего 11-летнего школьника. Рустам Самойлов исчез в четверг, 10 июня, в станице Кавказской. Мальчик вместе с товарищами отдыхал на берегу реки Кубань. В какой-то момент школьник решил поплавать в водоеме. Через несколько минут он нырнул, но на поверхность н всплыл. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

- Рост пропавшего – 126 сантиметров, он худощавого телосложения с черными волосами и карими глазами, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

В поисковом отряде сообщили, что мальчик был одет в плавки.

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

- Район поиска обследован с помощью «дрона» и пешими группами, - уточняют волонтеры. - Все снимки с нашего коптера оперативно изучены группой просмотра. К сожалению, Рустам до сих пор не найден. Сейчас поиск ребенка продолжается. На месте работают сотрудники МВД, Кубань-СПАСа, аварийно-спасательные отряды Гулькевичского и Кавказского районов, а также казаки.

Тех, кому известно местонахождение пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (938) 512-98-04, 8 (800) 700-54-52 или 112.