Несколько тысяч людей остались без света из-за крупной аварии на подстанции

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В разгар выходных несколько тысяч людей остались без света. Утром в понедельник, 14 июня, в пригороде Краснодара произошла энергоавария.

Предварительная причина уже названа - произошло повреждение линии 6-10 кВ.

- В результате было отключено 25 трансформаторных подстанций, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ЕДДС Краснодара.

Обесточенными оказались жилые дома на улицах Капитальной, Пластунской, Вольной, Канонирской, Тихомировской, Приморской, а также хутора Ленина и Карасунского округа.

Чтобы ликвидировать последствия аварии, на место выехали бригады энергетиков. Вернуть благо цивилизации обещают к вечеру 14 июня.