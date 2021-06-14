Фото: Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В Сочи задержаны двое подростков, кидавшие камни в проезжающий поезд.

- В дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции поступило сообщение от работников РЖД о том, что на перегоне «Хоста – Мацеста» неизвестные забросали камнями проходящий поезд, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. - Стекло одного из вагонов оказалось разбито.

Во время разбирательств выяснилось, что хулиганы - местные школьники 11-ти и 12-ти лет.

Дети признались, что гуляли около железной дороги, а, увидев проходящий поезд, решили посоревноваться в меткости.

В силу возраста школьников наказывать рублем не могут. С подростками провели беседу, а еще поставили на карандаш.

- Поведение школьников будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Сочи, — добавили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.