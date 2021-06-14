Фото: Илья СМИРНОВ.

В Краснодаре пострадавший в крупной аварии водитель скончался в реанимации. Об этом сообщают в УМВД по городу.

Напомним, это ДТП случилось утром 14 июня на пересечении улиц Гаражная и Дальняя. 26-летний краснодарец за рулем Citroen не уступил дорогу и врезался в Lada Priora, Иномарку отбросило на дорожный знак, а затем на припаркованный Opel. Тем временем отечественная легковушка врезалась также в дорожный знак. 45-летний водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали. Но спустя несколько часов он скончался в реанимации.

- По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Известно, что сейчас правоохранители ведут административное расследование. Водителю Citroen выписали постановление за отказ от прохождения медосвидетельствования - предположительно, он был пьян за рулем.

Организовано административное расследование. Водителю автомобиля «Ситроен» выписано постановление за отказ от прохождение освидетельствования на состояние опьянения. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.