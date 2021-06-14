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Происшествия14 июня 2021 16:16

В одном из районов Кубани ввели карантин из-за опасной инфекции

Очаг болезни обнаружили в станице Новотитаровской
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В одном из районов Краснодарского края ввели карантин. Об этом сообщил департамент ветеринарии Краснодарского края. Причиной принятых мер стал бруцеллез.

Опасную инфекцию выявили в станице Новотитаровской Динского района края. Очаг обнаружили на территории хозяйствя Межян. Чтобы предупредить распространении болезни, на ферме, где нашли заразу, ввели ограничительные меры.

- На территории неблагополучного по бруцеллезу хозяйства установлены ограничительные мероприятия, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте ветеринарии Краснодарского края.

Сейчас специалисты проводят противоэпидемические мероприятия – дезинфицируют территорию и лечат больных животных. О том, сколько будут действовать карантинные ограничения, не сообщается. Все будет зависеть от того, как быстро удастся ликвидировать очаг заболевания.

СПРАВКА «КП»

Бруцеллез - инфекционная, хронически протекающая болезнь, характеризующаяся поражением многих систем организма, нарушением функций сосудистой, пищеварительной, мочеполовой систем. Человек заражается только при контакте с больным животным или при употребление в пищу зараженного молоко, мяса.