Тушили больше 10 часов: в Краснодарском крае сгорела птицефабрика

Фото: instagram.com/upravleniye_pb_chs_i_go_kk/

Сообщение о возгорании спасателям поступило накануне днем.

Фото: instagram.com/upravleniye_pb_chs_i_go_kk/

- В 15:48 на пульт пожарной части поступила информация о том, что загорелся корпус для содержания птиц в поселке Комсомольский Тимашевского района, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом управлении по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороне.

Когда на место прибыли спасатели, огнем было охвачено 700 квадратных метров территории.

Фото: instagram.com/upravleniye_pb_chs_i_go_kk/

Локализовать пожар удалось лишь спустя три часа, открытый огонь погасили - в 21:17, а полностью ликвидировать возгорание спасатели сумели лишь к ночи - в 01:44. - Существовала угроза распространения огня на соседние корпуса, но благодаря оперативной работе пожарных удалось избежать опасности, - уточняют спасатели.

Специалисты уже назвали причину пожара - это неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, пострадавших в огне нет