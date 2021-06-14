В Краснодаре улицу Гимназическую перекроют для машин до 18 июня

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В Краснодаре улицу Гимназическую перекроют для машин. Речь идет об участке дороги от Кирова до Фрунзе. Там планируются ремонтные работы.

- Бригады проведут замену участка канализационных сетей диаметром 300 мм протяженностью 40 метров, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

Эти канализационные сети обеспечивают водоотведение порядка 40 жилых домов на улицах Кирова, Фрунзе и Красноармейской.

Чтобы не мешать рабочим, решено перекрыть движение для машин. Ограничения будут действовать до 18 июня включительно. А значит водителям необходимо заранее планировать свою поездку с учетом объезда.