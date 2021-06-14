Мэр Анапы предложил Варламову занять должность его заместителя

Фото: администрации Анапы.

14 июня известный урбанист Илья Варламов прибыл в Анапу. Курорт ему показал мэр города Василий Швец, который и пригласил блогера приехать.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», после длительной прогулки по Анапе глава города отметил - многие замечания и предложения урбаниста не оказались для него новыми. Более того, большинство вопросов уже решаются. О всех проблемах мэрия напрямую от жителей и гостей курорта. Для этого был создан муниципальный центр управления.

- Учитывая богатый опыт Варламова в изучении городской среды, в том числе ведущих стран мира, некоторые кейсы вполне могут быть применимы в одном из главных курортов страны, - сказали корреспондентe «КП» - Кубань» в администрации Анапы.

По данным «Комсомольской правды» - Кубань», после прогулки мэр Анапы предложил Илье Варламову на время занять должность его заместителя. Видеоблогер может заняться развитием городской среды.

- Вместе с его командой можно попробовать реализовать в Анапе все лучшие практики по улучшению качества жизни, - добавили в мэрии курорта.