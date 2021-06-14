Ураган и залповые ливни: На Краснодарский край обрушится мощный шторм

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На Краснодарский край обрушится мощный шторм. Об этом сообщают синоптики. Предупреждение в связи с непогодой объявили и спасатели.

- До конца суток 14 июня, а также с 15 по 17 июня местами в Краснодарском крае ожидаются сильные ливни с грозой и градом, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по региону. - Прогнозируется и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, стихия минует только Сочи, где возможен дождь, но кратковременный.

Но все же жителей и гостей региона просят быть осторожными.

НА ЗАМЕТКУ

Во время непогоды лучше оставаться дома, следить за состоянием отопительной и осветительной систем.

- Внимательно наблюдайте за окружающей обстановкой. Лучше всего держаться подальше от строений, деревьев, высоток, - советуют спасатели. -

Кроме того, стоит подготовить жилье к удару стихии - плотно закрыть ставни, двери, вентиляционные отверстия, укрепить кровлю.