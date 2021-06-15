На рынке в Сочи продают хурму «Бузова»

Фото: Татьяна Сочи

О том, что лучшие специалисты маркетинга живут в Сочи, нет никаких сомнений. Уж где-где, а на курорте сумеют и втюхать любой товар. Главное, как говорится, найти подход к покупателю. Порой местным торговцам удается обратить внимание на свою витрину даже самого избирательного человека.

Так, на одном из сочинским рынков продают хурму «Бузова». Откуда сорт и почему он назван в честь певицы, неизвестно, но продавец уверяет - вкуснее плода не сыщешь.

Фото: Татьяна Сочи

Стоит сказать, что за кило фрукта имени известной певицы просят 120 рублей. Такой же ценник и на ящике с хурмой в соседнем торговом павильоне.

- Ждем персики "Даня Милохин"! - шутят в Сети пользователи.