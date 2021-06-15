Что произошло за ночь 15 июня: власти рассказали о двух вариантах развития ситуации с коронавирусом на Кубани

Что произошло за ночь 15 июня на Кубани

«КП» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 15 июня в Краснодарском крае.

Вице-губернатор Кубани рассказала о двух вариантах развития эпидситуации в регионе. Анна Минькова призвала земляков вакцинироваться и объяснила, почему важно поставить прививку именно сейчас.

Мэр Анапы предложил Варламову занять должность его заместителя. По информации нашего журналиста, видеоблогер может начать решать вопросы по развитию городской среды.

В результате ДТП между поселком Двубратским и станицей Ладожской в Усть-Лабинском районе легковушка сгорела дотла. Один водитель погиб, пять человек пострадали.

Спасатели все еще ведут поиски пропавших в Апшеронске братьев. Школьников, которые упали в речку, разыскивают с земли и с воздуха.