Погода в Краснодаре на 15 июня 2021 года: в городе ожидается дождь

Погода в Краснодаре на 15 июня Фото: Галина КОПЫЛОВА

Рассказываем, какой будет погода в Краснодаре на 15 июня 2021 года. По данным метеорологов, 15 июня в городе будет дождливо.

- В Краснодаре ожидается кратковременный дождь с грозой, преимущественно утром и вечером. Ветер - 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 26-28 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот по краю с ливнями может пройти град. Также ночью и утром местами возможен туман, добавили синоптики.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в МЧС распространили экстренное предупреждение по ливням в Краснодаре и крае с 15 по 17 июня.