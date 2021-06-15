Погода в Сочи на 15 июня 2021 года: на курорте будет солнечно

Погода в Сочи на 15 июня Фото: Ольга СУХОВА

«КП-Кубань» узнала, какой будет погода в Сочи на 15 июня 2021 года. По прогнозам метеорологов, на курорте небольшой дождь ожидается только рано утром, а в течение дня жителей и гостей будет радовать солнышко.

- В Сочи днем и вечером 15 июня дождей не ожидается. Воздух прогреется до 24 градусов. Также будет безветренно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Затяжной дождь в Сочи начнется лишь в ночь с 16 на 17 июня.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в МЧС предупредили о ливнях на Кубани с 15 по 17 июня. Также сообщалось о том, какая погода будет 15 июня в Краснодаре.