Температура воды в Черном море 15 июня 2021: теплее всего в Анапе, Новороссийске и Геленджике

Температура воды в Черном море 15 июня Фото: Галина КОПЫЛОВА

Летний сезон на побережье Краснодарского края в самом разгаре. Дневные отметки радуют жителей и гостей курортов. Но, увы, температура моря пока далека от комфортных значений. «Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какая температура воды в Черном море 15 июня 2021.

По последним данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Черном море теплее всего сегодня в Анапе, Новороссийске и Геленджике, там вода прогрелась до 21 градуса, в Сочи – море 18 градусов. А вот холоднее всего в Туапсе, здесь водные термометры показывают 17 градусов.

Для купания более комфортная вода сейчас в Азовском море. В Ейске, Приморско-Ахтарске и Темрюке море прогрелось до 22 градусов.