В Апшеронске продолжают искать двух братьев, упавших в реку

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Двух мальчиков, упавших в реку, в Апшеронске продолжают искать с земли и с воздуха, также водолазы прочесывают дно реки. Уже с 7 часов утра 15 июня группировка переступила работам, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- В районе случившегося будет применяться беспилотный летательный аппарат и водолазные группы. С родственниками работают психологи, ситуация находится на особом контроле, - добавили в ведомстве.

Напомним, 13 июня пропали двое братьев из многодетной семьи – 9-летний Артем и 12-летний Максим Кошлаковы. Их последний раз видели в районе реки Пшеха. Позже выяснилось, что произошел несчастный случай, ребята во время прогулки случайно упали в воду, а выбраться не смогли. Их искали всю ночь с фонарями, поиски продолжаются третий день.