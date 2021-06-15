Погода в Анапе на 15 июня 2021 года: над городом нависнут грозовые тучи

Погода в Анапе на 15 июня Фото: Ольга СУХОВА

«КП-Кубань» узнала, какой будет погода в Анапе на 15 июня 2021 года. По прогнозам метеорологов, над городом нависнут грозовые тучи, но дождя практически не будет.

- В Анапе днем и вечером 15 июня ожидается преимущественно солнечная погода, но возможны грозы. Воздух прогреется до 25 градусов, - сообщают синоптики.

А вот затяжные ливни накроют город-курорт 16 и 17 июня.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в МЧС предупредили о ливнях на Кубани с 15 по 17 июня. Также сообщалось о том, какая погода будет 15 июня в Краснодаре и в Сочи.