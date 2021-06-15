Мэр Краснодара предложил вакцинировать сотрудников предприятий на работе

В Краснодаре продолжается прививочная кампания

В администрации Краснодара 15 июня состоялось планерное совещание. На нем обсуждался ряд насущных вопросов, в том числе и ситуация с коронавирусом. В связи с локдауном в Москве и Питере мэр Краснодара Евгений Первышов предложил усилить прививочную кампанию в кубанской столице и сделать выезды с вакциной на предприятия.

- Продумайте вопрос, чтобы вакцинировать людей на работе. Например, 4 тысячи сотрудников КТТУ, это тот персонал, который находится в постоянном контакте с населением, распространение инфекции на этом предприятии – это риски, - сказал Первышов.

В администрации в ближайшее время решат вопрос с выездными прививочными кампаниями на предприятия.