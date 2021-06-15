Тест на ВИЧ в Краснодаре: где и когда бесплатно сдать анализ

Фото: Евгения ГУСЕВА

Тест на ВИЧ в Краснодаре можно сдать 15 июня. Мобильный пункт тестирования откроется в сквере имени Жукова напротив администрации края. Как говорят в мэрии, открыт он будет работать с 10:00 до 16:00.

- Кроме того, жители кубанской столицы смогут проконсультироваться со специалистом и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ, - уточняют в городской администрации.

ВАЖНО!

Подготовка к тестированию включает воздержание от половой жизни, жирной, соленой пищи, алкоголя и курения как минимум на сутки. Кровь сдается утром натощак. Чтобы избежать головокружения, после забора крови следует выпить сладкий чай или съесть кусочек шоколада.

Вся процедура забора венозной крови занимает не более пяти минут. Специалисты рекомендуют проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию каждые три месяца в течение года.

Стоит сказать, что сдать тест на ВИЧ краснодарцы могут и в поликлиниках. Для этого необходимо получить направление на анализ, придется сначала посетить участкового терапевта.