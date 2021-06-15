Фото: instagram.com/lizaalert_kk/

Завершены поиски 11-летнего школьника, пропавшего при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае.

Напомним, трагедия произошла в станице Кавказской. Мальчик вместе с товарищами отдыхал на берегу реки Кубань. Пропал школьник, когда пошел плавать в водоеме. Говорят, он нырнул, но на поверхность не всплыл. Спустя четыре дня активных поисков тело мальчика обнаружили спасатели.

- Найден. Погиб. Соболезнуем родным и близким, — говорят в поисково-спасательном отряде.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи по данному факту проводят проверку.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.