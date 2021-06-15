На краснодарском рынке изъяли незаконную партию табака для кальяна на 200 тысяч рублей

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

В Краснодаре таможенники провели проверку в одном из павильонов рынка. В торговой точке было выявлено 1618 единиц табачной продукции для кальянов производства Турция, США, Иордания.

- Партия табака была выставлена на продажу с нарушением требований, установленных правом ЕАЭС и законодательством РФ в сфере таможенного регулирования. Документов на продукцию не было. Ее полностью изъяли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Незаконную партию табака для кальяна оценили в 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено административное дело по статье «Незаконное пользование товарами».