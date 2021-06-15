На Кубани энерговандала привлекли к ответственности за расстрел «умного» счетчика

Фото предоставлено "Россети Кубань"

Обвинительный приговор суд вынес жителю Отрадненского района, расстрелявшему из пневматического ружья выносной прибор учета («умный» счетчик), который был установлен энергетиками Армавирского филиала «Россети Кубань» в ходе модернизации систем учёта электроэнергии. Теперь правонарушителю предстоит оплатить не только по счетам за электричество, но и административный штраф.

Специалисты энергокомпании обнаружили поврежденное оборудование на опоре линий электропередачи 0,4 кВ при очередном снятии показаний приборов учета. По факту вандализма в правоохранительные органы было направлено соответствующее заявление. Правонарушителем оказался житель частного домовладения в с. Воскресенское Отрадненского района.

Нарушитель признался, что повредил корпус щита прибора учета электрической энергии, расстреляв его из пневматического ружья. Таким образом нарушитель пытался сэкономить на оплате энергоресурса. Мировой судья признал нарушителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.7.17 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде штрафа.

Использование современного оборудования по учету электрической энергии – важная составляющая программы энергосбережения и эффективного использования ресурсов. Реализация проекта решает вопрос замены устаревших, не соответствующих современным требованиям учета электроэнергии счетчиков и приносит выгоду всем законопослушным потребителям. Все материальные затраты на установку, техническое облуживание и ремонт интеллектуальных счетчиков несет сетевая компания (за исключением случаев намеренного вредительства).

Энергетики напоминают, за любое незаконное действие в отношении электросетевых объектов, сознательное повреждение оборудования законодательством предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Так, приведение в негодность объектов электроэнергетики, совершенное при хищении провода или оборудования с энергообъектов – серьезные уголовные преступления, наказание по которым предусмотрено статьями Уголовного кодекса РФ – 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) и 158 (кража). За повреждение объекта энергетики похитителям грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Повреждения энергообъектов могут стать причиной сбоев в электроснабжении населенных пунктов и социально значимых объектов. Также противоправные действия подвергают опасности жизнь и здоровье как самих нарушителей, так и окружающих людей.