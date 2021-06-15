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Происшествия15 июня 2021 11:30

На Кубани в ДТП погиб ребенок, еще трое взрослых госпитализированы

Авария произошла 15 июня под Армавиром
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП случилось около 8 часов утра в Успенском районе. По предварительным данным, водитель на ВАЗ-2115 выехал на встречку и столкнулся с грузовой Газелью Next.

- В результате аварии погиб ребенок – пассажир легкового автомобиля, еще трое человек госпитализированы, - сообщили в пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, проводится проверка. Скорее всего после случившегося возбудят уголовное дело.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани произошла массовая авария 14 июня - один водитель погиб, пять человек пострадали.