В Краснодар прибыл последний, 103-й, новый трамвай

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Последний,103-й, новый вагон прибыл из Челябинской области в Краснодар минувшей ночью. Его доставили на специальных автоплатформах из Усть-Катавского завода.

- За три года в Краснодаре обновили 103 трамвая – 35 в 2019 году, 35 в 2020 году и 33 — в 2021 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

За глобальную модернизацию мэр Краснодара Евгений Первышов поблагодарил губернатора края Вениамина Кондратьева и Юрия Бурлачко вместе с депутатами ЗСК, которые поддержали и профинансировали это направление.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре хотят продлить программу по обновлению подвижного состава, чтобы до 2024 года на линию выходили только новые трамваи.