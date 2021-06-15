Жительница Кубани ответит за убийство мужа спустя 12 лет

Дело направлено в суд

Убийство 12-летней давности раскрыли в Крыловском районе. Там перед судом предстанут 53-летняя местная жительница и ее 30-летний знакомый. Об этом сообщили в СУ СК РФ по краю.

- Супруги проживали в хуторе Казачьем Крыловского района вместе с тогда еще 18-летним парнем. В июле 2009 года они распивали спиртные напитки. Под алкоголем муж начал предъявлять жене претензии по поводу близких отношений с их знакомым. После чего женщина ударила его шлакоблоком, а знакомый топором. Затем они погрузили тело погибшего в авто и вывезли на окраину хутора, где и закопали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

На следующий день, чтобы отвести от себя подозрения, женщина сообщила о безвестном исчезновении супруга в полицию. Следователям удалось раскрыть преступление спустя 12 лет. Сейчас оба фигуранта заключены под стражу. Дело направлено в суд.